السيد نصرالله : أتوجّه بالتبريك بعيد ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية الجديدة وأتمنى أن تكون سنة خير وفرج وأمل للشعب اللبناني وكل شعوب المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2023 - 19:02

السيد نصرالله : أتوجّه بالتبريك بعيد ميلاد السيد المسيح (ع) ورأس السنة الميلادية الجديدة وأتمنى أن تكون سنة خير وفرج وأمل للشعب اللبناني وكل شعوب المنطقة

منذ 19 mins 3 January، 2023
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