الأمين العام لحزب الله سماحة السيّد حسن نصر الله في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم والحاج أبو مهدي ورفاقهما : لدي تحسس في القصبة الهوائية ولا داعي للقلق نهائياً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2023 - 19:02

الأمين العام لحزب الله سماحة السيّد حسن نصر الله في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم والحاج أبو مهدي ورفاقهما : لدي تحسس في القصبة الهوائية ولا داعي للقلق نهائياً

منذ 20 mins 3 January، 2023
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