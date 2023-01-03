اميرعبداللهيان: الخارجية تواصل ملاحقة مرتكبي اغتيال الشهيد قاسم سليماني

قال وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان ان الخارجية والسلطة القضائية في ايران تواصلان بجدية ملاحقة قادة ومرتكبي الجريمة الإرهابية المتمثلة في اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني في مطار بغداد.

وكتب عبد اللهيان في تدوينة على إنستغرام بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني: قبل ثلاث سنوات في مثل هذا اليوم، قرر رئيس الولايات المتحدة العاجز وفريقه ارتكاب عمل شنيع يتعارض مع القوانين الدولية وهو من اكبر المتشدقين الزائفين بالقوانين الدولية والالتزام به.

وأضاف نتيجة هذا القرار من الرئيس الامريكي السابق وفريقه، تحول مطار بغداد إلى معراج حرر ذلك الرجل ورفاقه من جسد العالم المحدود وزاد من قوتهم.

وقال إن وزارة الخارجية والسلطة القضائية تعملان بجدية على ملاحقة قادة ومرتكبي جريمة مطار بغداد الإرهابية.

واضاف عبداللهيان: أدعو أخي الشهيد أن يدعوا لنا أن نكون صامدين وأقوى من ذي قبل لمساعدة الثورة الإسلامية، مؤكدا اننا نتعهد بأن نبذل قصارى جهودنا كي تكون إيران أقوى من أي وقت مض، مختتما قوله ان كيان المحتل للقدس يكافح حاليا من أجل البقاء.

المصدر: وكالة ارنا