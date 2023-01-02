بالفيديو | قتلى وجرحى باصطدام مروحيتين فوق شاطئ أسترالي

أفادت الشرطة الأسترالية بأن مروحيتين اصطدمتا اليوم الاثنين فوق أحد شواطئ البلاد، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلنت الشرطة أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث، مبينة أن ثلاثة آخرين في حالة حرجة، كما أصيب أكثر من عشرة.

وحسب المعلومات فقد تمكنت المروحية الأخرى من الهبوط بسلام بعد الاصطدام بالقرب من مين بيتش، وهو شاطئ شمالي على غولد كوست، الذي يبعد 45 ميلا جنوب بريسبان في ولاية كوينزلاند.

أغلقت السلطات طريق سي وورلد درايف المؤدي إلى موقع التحطم. يقع منتزه سي وورلد الترفيهي في مكان قريب من الموقع.

وقالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن المسعفين والشرطة في مكان الحادث.

تعد منطقة غولد كوست واحدة من أكثر المواقع السياحية شهرة في البلاد، وهي الأكثر ازدحاما في شهر يناير، وهو وقت الذروة لقضاء العطلات في أستراليا.

المصدر: وكالات