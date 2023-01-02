إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2023 - 00:30

إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا (سبوتنيك)

منذ 14 mins 2 January، 2023
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