حزب الله أحيا ذكرى شهادة الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهم الشهداء في حارة صيدا باحتفال سياسي حاشد

إحياءً لذكرى لشهادة سيد شهداء محور المقاومة اللواء قاسم سليماني والقائد الجهادي أبو مهدي المهندس نظم حزب الله في قطاع صيدا احتفالا خطابيا في قاعة الشيخ عبد الأمير قبلان في حارة صيدا بمشاركة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان السيد مجتبى اماني الى جانب عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق وشخصيات سياسية حزبية وفصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية، علماء دين ، عوائل الشهداء ، المونسنيور مارون كيوان ممثلا المطران مارون العمار ، مصباح الزين ممثلا النائب د.اسامة سعد، علي ضاهر ممثلا النائب د.عبد الرحمن البزري، ممثل المؤتمر الدولي لمدرية الحاج قاسم سليماني الشيخ مازن بكري وحشد من الأهالي .

السفير أماني قال:” نحن اليوم أقوياء ولا يستطيع أحد من الأعداء من الإستفادة من دماء الشهداء بل دماؤهم تدفعنا للمقاومة أكثر وللدفاع أكثر ولمهاجمة الأعداء أكثر”.

من ناحيته اكد الشيخ قاووق على”أنّ محور المقاومة الذي أسّسه ودعمه الحاج قاسم سليماني أصبح اليوم جيشاً مليونيًّا من المقاومين المدربين والمجهزين والمستعدين لصنع النصر الأكبر والنكبة الكبرى للعدو الصهيوني”.

من جهته قال الشيخ غازي حنينة رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان :”من ظنّ أن قاسم سليماني قد قُتل فقد خاب وخسر لأن قاسم سليماني ما زال حيًّا ينبِض بفكره وثقافته ووعيه ونظرته التي تبنّاها وعمِل على أساسها”.

بدوره اعتبر هيثم أبو الغزلان مسؤول العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أنّ كل التحديات الموجودة على الساحة الفلسطينية تتطلّب إبقاء الإشتباك مستمراً في الضفة الغربية وإبقاء الوحدة الميدانية على كافة المستويات والإبتعاد عن أيّ خلافٍ سياسيّ داخل فلسطين .

واختتم النشاط بتجديد العهد للشهداء وستستمر هذه الفعاليات إحياءً لاستشهاد سليماني والمهندس في مختلف قرى وبلدات منطقة جبل عامل الثانية.

المصدر: موقع المنار