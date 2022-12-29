مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2022 - 00:38
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وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا يعقدون جلسة في موسكو بحثوا خلالها سبل حل الأزمة والجهود المشتركة لمكافحة التطرف في سوريا
وزارة الدفاع السورية: اللقاء في موسكو جمع أيضاً مسؤولي مخابرات الدول الثلاث وبحث ملفات عديدة وكان إيجابياً
السفير السوري السابق لدى أنقرة نضال قبلان: قد نشهد قريبا لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا قبل القمة بين الأسد وأردوغان
وزير الخارجية الإيرانية يؤكد خلال لقائه سلطان عمان على التطوير الشامل للعلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات كافة
حسين أمير عبداللهيان: نافذة التوصل إلى اتفاق نووي مفتوحة لكن إذا لم يتخلّ الغرب عن النفاق فليس من الواضح أنها ستفتح غداً
حسين أمير عبداللهيان يلتقي الوفد الوطني اليمني في مسقط برئاسة محمد عبد السلام
وزير الصحة اليمني: 50 % من الأطفال الخدج يتوفون في اليمن بفعل العدوان والغارات قتلت وجرحت أكثر من 16 ألف طفل وامرأة
اليونيسف: اليمن يسجل أعلى معدلات وفيات الأطفال في الشرق الأوسط وإحصائيات الأمم المتحدة تسجل وفاة طفل يمني كل 10 دقائق
زعيم المعارضة البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان يوجه نداء من داخل سجن جو حيث يعتقل منذ 8 أعوام
الشيخ علي سلمان إلى كل أبناء البحرين: تعالوا إلى كلمة سواء أن نعمل لهذا الشعب بروح وطنية بعيداً عن أي تدخل خارجي
الشيخ سلمان: أدعو إلى إصلاح حقيقي يبعد الوطن عن الأزمات ويفتح له باب الأمن وأيدي المعارضة لا زالت ممدودة إلى الحوار
الشيخ سلمان: لا يتوهم أحد بأن قمع التطلع إلى الحرية واحترام حقوق الإنسان هو نصر بل هو في الحقيقة خسران مبين لمن يقوم به
المقاومة الفلسطينية في غزة تنفذ مناورة "الركن الشديد- 3" لقياس سرعة استجابة المقاومين وجاهزيتهم للتصدي لأي عدوان
المقاومة الفلسطينية تؤكد على وجوب توحيد كافة الجهود في مواجهة العدو والوقوف أمام التحديات التي تعصف بالمقدسات والقضية
حماس تنفي ما تناقله إعلام العدو حول تفاصيل تتعلق بتقدم مفاوضات تبادل الأسرى مع الكيان: سنعمل على تحريرهم بكل السبل
قوات الإحتلال تفرج عن الأسير محمد طه البرغوثي من قرية كفر عين في رام الله بعد 16 عاماً من الاعتقال
الملك الأردني يحذر أنه في حال حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة فستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام ولن يستفيد منه أحد
الرئيس اللبناني السابق ميشال عون: حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول الأول عمّا وصل إليه البلد
ميشال عون: هناك سياسة دولية جديدة تقوم على ضرب الاقتصاد لإخضاع الدول وحركة 17 تشرين كانت موجهة ضدي
نتنياهو يعين أحد مساعديه في الليكود يوآف غالانت وزيراً للحرب ويرشح أحد قياديي الحزب أمير أوحانا لرئاسة الكنيست
كوسوفو تغلق أكبر معبر حدودي مع صربيا بعد إقامة الصرب حواجز على الطرق: نطالب الناتو بإزالة الحواجز التي أقيمت على أراضينا
قوات حفظ السلام في كوسوفو: سنواصل دعم الحوار للتوصل إلى اتفاق ينهي التوترات ونتوقع من كل الجهات وقف الاستفزازات
واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعوان الجميع إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس واتخاذ إجراءات لنزع فتيل التوتر في شمال كوسوفو
روسيا تعلن دعمها بلغراد في الخطوات التي تتخذها: لدينا علاقات تاريخية مع صربيا ونتابع ما يحصل وكيفية ضمان حقوق الصرب
وزير الخارجية الروسية: العلاقات التي كانت تقوم مع أمريكا على الاحترام تم شطبها من قبل واشنطن ونحن الآن نسمي بعضنا عدواً
رئيس الحكومة الروسية: توقعات الغرب السلبية بشأن اقتصادنا لم تتحقق وعلى العكس من ذلك شهدت البلاد نمواً في قطاعات عدة
الأمن الروسي يعلن مقتل مسلحين اثنين في "قبردينو بلقاريا" كانا يعدان لعمل إرهابي بناء على تعليمات من الأمن الأوكراني
الخارجية الروسية تعرب عن قلقها من إعادة انتشار مسلحين من الشرق الأوسط في عمق أفريقيا حيث تتشكل ظروف إقامة "خلافة جديدة"
القضاء التركي يحكم بالسجن مدى الحياة على رجل الأعمال عثمان كافالا بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة عام 2013
الرئيس التونسي عن المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية مؤخراً: مشاركة 9 أو 12% أفضل من 99% التي كانوا يشاركون فيها
قيس سعيد يرد على منتقديه: هناك غارقون حتى النخاع في الفساد والخيانة ويتطاولون على سلطة الدولة وهذه الأوضاع لن تستمر
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن عن إضراب عام في قطاع النقل البري والبحري والجوي في 25 و26 كانون الثاني/يناير المقبلين
الصين تحتج على زيارة برلمانيين يابانيين إلى تايوان: على طوكيو الإلتزام بمبدأ "الصين الواحدة" وبمبادئ الوثائق المشتركة
جنوب السودان يعلن أنه سيرسل 750 جنديا إلى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية للانضمام إلى قوة إقليمية تتصدى لهجوم مسلحين
مصادر فلسطينية: مقاومون يستهدفون حاجز الجلمة شمال جنين بعبوة شديدة الانفجار (وكالة يونيوز)
منذ 3 ساعة
28 December، 2022
استهداف حاجز الجلمة
العدو الصهيوني
المقاومة في الضفة
جنين
فلسطين
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