اجتماع لمجلس الامن الفرعي في الشمال

ترأس محافظُ الشمال رمزي نهرا، في مكتبه في سرايِ طرابلس، اجتماعاً لمجلسِ الامنِ الفرعي حضره قادةُ الأجهزةِ العسكريةِ والامنيةِ والقائمقامون ورؤساءُ البلدياتِ في كلِّ مناطقِ الشمال .

واكد المجتمعون في بيانِ اتخاذِ الاجراءاتِ المناسبةِ والاستثنائيةِ لحمايةِ المواطنين ودورِ العبادةِ خلالَ فترةِ الاعياد، محذرينَ من اطلاقِ الاعيرةِ الناريةِ خلال منتصفِ ليلِ نهايةِ العام الحالي. كما اكد المجتمعون انَ الاجهزةَ المختصةَ ستقومُ بتوقيفِ كلِّ المخالفينَ وتحويلِهم الى القضاء المختص، مشددين على مكافحةِ ظاهرةِ حرقِ الدواليبِ المطاطيةِ وانزالِ اشد العقوباتِ بحقهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام