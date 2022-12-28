ملف ساخن| الخبير الاقتصادي والمالي ايلي يشوعي للمنار : منصة صيرفة هي جريمة مالية

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه على أساس المواد 75 و83 من قانون النقد والتسليف تقرر ، رفع سعر sayrafa ليصل الى 38000 ليرة واضاف ، يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa 38000 ليرة ويمكن للافراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام ان يتقدموا من كل المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.

واوضح مصرف لبنان في بيان ثان ان هذا القرار سيكون ساري المفعول من اليوم بالذات وحتىى اشعار آخر ، كما سيمدد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الخامسة مساء من كل يوم عمل وحتى اخر كانون الثاني 2023.

بورصة الدولار تواصل تقلباتها

وتعليقا على هذا الامر قال الخبير الاقتصادي والمالي د. ايلي يشوعي في مداخلة له على قناة المنار إن:” منصة صيرفة هي جريمة مالية ومصدر للارباح غير المشروعة”.

واضاف ان”ما يحدث هو على حساب الناس، ومصرف لبنان هو مضارب عبر الشركات التي تجمع له الدولارات من السوق”.

وتابع يشوعي ان”هناك ازمة اخلاق بالبنك المركزي، ولو كان هناك قضاء لتحرك لان ما يحدث غريب وعجيب”.

المصدر: قناة المنار