وفود من “المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم” تزور الفاعليات المسيحية بمناسبة الأعياد

ضمن سياسة “المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم” في تعزيز الانفتاح والتواصل وإحياء المناسبات المشتركة، نظمت سلسلة من الزيارات للفعاليات المسيحية لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح(ع).

ففي بيروت، زار وفد من الإدارة العامة للمؤسسة ضمّ رئيس الجمعية حسين يوسف، نائب المدير العام فضل الموسوي، مدير العلاقات العامة والإعلام بلال فنيش ومدير ثانوية المهدي زقاق البلاط محمد إبراهيم، الأمانة العامة للمدارس الأرثوذكسية في لبنان حيث التقوا الامين العام للمدارس الإنجيلية نبيل قسطا، بعدها زار الوفد ممثلة مدارس بيروت وجبل لبنان الأرثوذكسية في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ومديرة مدرسة الثلاثة أقمار نايلة ضعون مقدمين التهاني والتبريكات بالمناسبة.

كما زارت ثانوية المهدي شاهد مدرسة المحبة في منطقة المريجة حيث التقوا الكادر الإداري والتعليمي وأنشدوا نشيد “مريم المقدسة” في حديقة المدرسة.

ونظمت إدارة وتلامذة ثانوية المهدي الكفاءات زيارة إلى مبنى بلدية الحدت حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية جورج إدوارد عون وأعضاء البلدية.

كما زارت ثانوية المهدي الحدث منزل جيرانهم من الطائفة المسيحية بجانب المدرسة وتبادلوا الهدايا والتهاني، ثم زاروا مستشفى السان تيريز في زيارة شكر على ما تقدمه من خدمات طبية للمدرسة.

وفي المعيصرة شمال لبنان، نظمت إدارة المدرسة زيارة إلى مدرسة بلدة غبالي الكسروانية حيث التقوا هيئتها الإدارية وقدموا لكادرها التهاني والتبريكات، كذلك قامت مدرسة المهدي راشكيدا بزيارة تهنئة لتكميلية وثانوية عبرين الرسمية ودير راهبات العائلة المقدسة.

وفي جنوب لبنان، جال وفد من ثانوية المهدي الغازية في بلدية مغدوشة، والمؤسسات التربوية في المنطقة التي شملت ابتدائية مغدوشة الرسمية، متوسطة مغدوشة الرسمية، ثانوية مغدوشة الرسمية، وثانوية سيدة المنيطرة.

وفي البقاع، زار وفد من مدرسة المهدي البزالية المدرسة الأسقفية للروم الكاثوليك جبولة حيث قدمت التهاني والتبريكات، عربون محبة بعيد الميلاد المجيد للإدارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام