الميلاد الحزين.. المظاهر الاحتفالية تغيب عن بيت لحم المحتلة

تغيب المظاهر الاحتفالية بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام في بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، التزاما بقرار الكنيسة التي اختصرت الاحتفالات باقامة الصلوات داخل الكنائس دعما لقطاع غزة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي المستمر عليها.

ووصل موكب بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسبالا إلى كنيسة المهد لترؤس قداس الميلاد، داعيا في كلمة له إلى وقف الحرب على غزة، وتحقيق السلام والعدالة في الأراضي الفلسطينية.

هذا ورفعت مجموعة من ابناء المدينة علما فلسطينيا كبيرا في ساحة الكنيسة تأكيدا على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في ارضه ومقدساته.

وفي رسالةٍ له عشيةَ عيدِ الميلاد توجهَ المطران عطالله حنا رئيسُ اساقفةِ سبسطية للروم الاورثوذكس برسالةٍ الى كلِ العالم دعا فيها الى انقاذِ غزةَ من العدوان.

وفي مقابلة مع قناة المنار، اكد راعي طائفةِ الروم الارثوذوكس في رام الله الاب الياس عواد ان اختصارَ الاحتفالاتِ بعيدِ الميلادِ على القداديسِ والصلواتِ في بيتَ لحم يتضمنُ رسالةً لكلِ العالمِ للضغطِ من اجلِ وقفِ العدوان على غزة.

المصدر: قناة المنار