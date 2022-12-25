حمدان للجنوبيات: لا يمسسكم ضرر ولا يتطاول عليكم حاقد كريه.. أنتم خيرنا وعزتنا وكرامتنا

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان أن “ما بثّته إحدى قنوات الاعلام المرئي، عبر برنامج قالوا عنه بأنه كوميدي تافه وسخيف، لم يكن فعلاً دون فاعل، أو سخافة وتفاهة سياسة في برنامج يحاول من يديره ويخرجه ويقدمه، أن يتشابه مع برامج أجنبية تحت شعارات حرية الإعلام والسلطة الرابعة والمحاسبة والشفافية وغيرها”.

وفي تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، قال حمدان إن “هذا البرنامج هو جريمة إعلامية موصوفة على الصعيد الوطني عن سابق تصور وتصميم، تثير الحقد المذهبي والطائفي، أما أنتم يا أمي ويا أختي ويا ابنتي الجنوبيات، لا يمسسكم ضرر ولا يتطاول عليكم حاقد كريه، أنتم خيرنا وعزتنا وكرامتنا ويكفي أنكم على طريق الجليل القدس أول العائدون إلى أرض فلسطين”.

المصدر: موقع المنار