إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا تحذيرا من غارات جوية

أفادت وسائل إعلام اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار الجوي تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف وباقي المناطق الأوكرانية.

وبحسب المعطيات الرسمية لجهاز تنبيه السكان، بدأت إشارات الإنذار الأولى في العاصمة كييف والمناطق المجاورة لها، ثم بعد ذلك تم إعلان حالة الطوائ الجوية في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.

كذلك حذرت الإدارة الإقليمية في كييف السكان عبر قناتها على “تيليغرام”.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا قصفت منشآت للبنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وقصفت روسيا منشآت الطاقة والصناعة العسكرية ومراكز قيادة واتصالات تابعة للجيش الأوكراني في جميع أنحاء البلاد.

وبعد الضربات التي نفذها الجيش الروسي يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في البلاد معطل.

المصدر: وكالات