الراعي في رسالة الميلاد: نصرّ على مؤتمر برعاية الأمم المتحدة

وجه البطريرك الماروني بشارة الراعي رسالة الميلاد، اعتبر فيها ان كل المعطيات السياسية تؤكد وجود مخطط ضد لبنان، لإحداث شغور رئاسي معطوف على فراغ دستوري يعقد أكثر فأكثر انتخاب رئيس للجمهورية. وسأل: ألم تمنع فئات سياسية تأليف حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون رغم علمها أن الحكومة القائمة مستقيلة حكما وتصرف الأعمال، وأنها ستخلق إشكاليات في تحديد دورها؟ ومن ثم صار تعطيل متعمد لانتخاب رئيس للجمهورية ليصبح لبنان من دون أي سلطة شرعية.

اضاف: نسأل المعنيين بهذا المخطط: ماذا تريدون؟ لماذا تنتقمون من لبنان؟ لماذا تهدمون دولة لبنان؟ مهما دارت الظروف لا أولوية سوى انتخاب رئيس.

واعتبر انه حتى الآن لم يقدم أي طرف لبناني فكرة وطنية أو حضارية أفضل من “الفكرة اللبنانية” مضيفا إذا كنا دعونا – ونصر- إلى مؤتمر برعاية الأمم المتحدة والدول الصديقة خاص بلبنان، فلكي نحيد لبنان عن أي مواجهة عسكرية ويبقى الوضع مضبوطا في هذه المرحلة الإقليمية المجهولة المصير. ونقول ايضا إن الدعوة من جهتنا الى هذا المؤتمر تأتي لاننا يئسنا من السياسيين.

وقال الراعي: صحيح أن ما من مكون لبناني إلا وضحى من موقعه في سبيل لبنان ودفع دما ثمن السيادة اللبنانية. ولكن هذه التضحيات لم تجمعنا ولم توحدنا كفاية لأن توظيف بعضها جاء خارج الدولة والولاء لها. فلذلك، قبل أن تتصالح الأطراف اللبنانية المتنازعة في ما بينها، جدير بها أن تتصالح مع الوطن أولا.