وزير الخارجية الايراني: اتفقنا مع بوريل على اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي

وكتب أمير عبداللهيان في تغريدة له على “تويتر” “نافذة الاتفاق مفتوحة من الجانب الايراني، لكن ليس إلى الأبد”.

وحول الحرب في اوكرانيا، كتب اميرعبداللهيان “لقد أكدنا على الحل السياسي في أوكرانيا، إن كوارث غوانتانامو والفضائح في أبو غريب والجرائم ضد النساء والأطفال في اليمن وأفغانستان لا تسمح لأمريكا بوعظ الآخرين”.

وكان بوريل قد اكد في مذكرة حول نتائج زيارته إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر بغداد 2، “عندما يتعلق الأمر بعدم الانتشار النووي، لا يوجد بديل لخطة العمل المشتركة الشاملة، وأولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك يخدعون أنفسهم”.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان وأكدت أن استعادة خطة العمل المشترك الشاملة لا تحدث في فراغ استراتيجي”.

والتقى بوريل وأمير عبد اللهيان الثلاثاء الماضي على هامش قمة بغداد 2 في العاصمة الأردنية.