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December 21 2022 - 19:58

جهود فرنسية لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان

منذ 2 ساعة 21 December، 2022
العلاقات اللبنانية الفرنسية
لبنان

نَقَلت وِكالةُ سبوتنيك الروسية عن مصدرٍ في الحكومة اللبنانية قولَه إِنَّ فرنسا بادرت بجهودٍ لعقدِ مؤتمرٍ دوليٍّ لدعمِ لبنان مطلعَ العامِ المقبل لكنْ لم يُحدّدِ المكانُ والموعدُ بعد.

وقال المصدرُ اِنَّ الفرنسيّينَ أرادُوا دعوةَ رئيسِ حكومةِ تصريفِ الاعمال نجيب ميقاتي لِحضورِ مؤتمرِ بغدادَ في الأردنّ لكنَّ فرنسا والأردن وبالتنسيقِ معَ الحكومةِ المِصرية فَضَّلُوا البَدءَ في الاستعداداتِ لاجتماعٍ دوليٍّ يُسمّى مؤتمرَ أصدقاءِ لبنان، وبِحَسَبِ المصدر، يَتوقّعُ الجانبُ الفرنسيُّ عقدَ المؤتمرِ مطلَعَ عامِ 2023.

وكانت وزيرةُ الخارجيةِ الفرنسية كاثرين كولونا دَعَتِ المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى “تحمّلِ مسؤولياتِهِم” والعملِ على “إِجراءِ انتخاباتٍ سريعةٍ” لِرئيسٍ جديدٍ للبلاد.

وعبّرتِ الوزيرةُ الفرنسيةُ في مؤتمرٍ صِحافيٍّ في ختامِ قِمةٍ إقليميةٍ عُقِدت في السويمة على شواطىءِ البحرِ الميِّت عن “قلقِهَا”، داعيةً القادةَ اللبنانيينَ اِلى “الاضِّطلاعِ بمسؤولياتِهم في تسهيلِ الانتخابِ السريعِ لرئيسٍ جديدٍ في لبنان وتشكيلِ حكومةٍ كاملةِ الصلاحيات قادرةٍ على تنفيذِ الإصلاحات التي يَحتاجُ اِليها لبنانُ بِشدّة”..وَفقَ تعبيرِهَا.

المصدر: قناة المنار

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