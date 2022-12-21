الخط الساخن | ما مصير زيادة رواتب القطاعين العام والخاص؟

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان “بعد قرار الجمركي : ما مصير زيادة رواتب القطاعين العام والخاص؟” اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان افتقاد الحس بالمسؤولية لدى جزء كبير ممن يتعاطى الشأن السياسي وتحدث عن اهمية تطلع سياسي بعيدا عن المهاترات والمشاجرات التي تزيد الوضع سوءا.



وشرح حسن وهبي عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة واقع حال 320 الف موظف في القطاع العاموفي جولة للزميلة ديما جمعة تحدثت مع العمال والموظفين في القطاعي العام والخاصواستكملت الزميلة ديما جولتها في زيارة الى وزارة التربية للتعرف الى معاناة المواطن في انهاء معاملاته الرسميةاشار الاسمر الى ان تحديد الراتب يكون بعد ثبات سعر الصرف للدولار للانطلاق للمعالجةماذا بعد عطلة الاعياد؟ تساءل وهبي عن الجهة التي يجب مطالبتها لتحسين الاجور كما ختم الاسمر بمطالبته لوزير المالية بالعودة عن احد الخيارات الخاطئة. ما هو؟

المصدر: قناة المنار