النائب المقداد: للإسراع بدفع الأموال المخصصة لدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2022 - 19:52

النائب المقداد: للإسراع بدفع الأموال المخصصة لدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية

منذ 56 mins 20 December، 2022
النائب علي المقداد
لبنان

ناشد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد “المستشفيات الرفق بالمرضى”، ودعا “مصرف لبنان والحكومة إلى الإسراع في دفع الأموال المخصصة لدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية”.

ورأى المقداد الثلاثاء أن “كارتيل الأدوية هو الأكثر تحكما بالسوق المحلية”، واعتبر ان “ارتفاع أسعار الأدوية يعود لعاملين: الأول تخصيص الحكومة مبلغ 35 مليون دولار فقط لأدوية الأمراض المستعصية والسرطانية، والثاني جشع بعض المستشفيات والتجار وإعطاء الأدوية للميسورين دون غيرهم”، ورجّح “إنجاز خطة ضبط توزيع الأدوية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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