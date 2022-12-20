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December 20 2022 - 19:50

الوزير المرتضى نعى ليث شبيلات

منذ 2 ساعة 20 December، 2022
محمد وسام المرتضى
لبنان

نعى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان القاضي محمد وسام المرتضى، الناشط الاردني ليث شبيلات ببيان،وقال “برحيل المناضل الكبير ليث شبيلات تنطوي صفحة من صفحات النضال ضد العدو الصهيوني، فيما يظل كتاب الصراع مفتوحا حتى الوصول إلى صفحة النصر الأخيرة”.

واعتبر انه “بالفكر والإيمان والدأب اليومي كان صوته مدويا من أجل فلسطين ومقدساتها، والأمة ومستقبلها. مضى وملأ سنواته الثمانين يقينا أن العروبة إذا مات منها قائد قام قائد يحمل لواء النصر حتى يرفعه على أسوار القدس”.

وقال “ليث شبيلات كان الناصر حين عز الناصر، رحمه الله وألهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان”.

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