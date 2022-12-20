بعد انفجار خط الأنابيب.. أسعار الغاز في أوروبا تقترب من 1250 دولارا

دلت معطيات بورصة لندن ICE، على أن أسعار الغاز في أوروبا بعد الانفجار في خط أنابيب الغاز يورنغوي – بوماري – أوجغورود زادت من وتيرة تسارعها واقتربت من 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب.

افتتحت العقود الآجلة لشهر يناير على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) التداول في المنطقة الحمراء عند 1150.2 دولار لكل ألف متر مكعب (-3.3٪).

ومع حلول الساعة 15.13 بتوقيت موسكو، بلغ سعر الألف متر مكعب 1191.8 دولارًا (+ 0.2٪). وقبل ذلك بدقائق ، قفز السعر بشكل حاد إلى 1257.9 دولار (+ 5.6٪).

ويتم اعتماد ديناميكيات عروض الأسعار، انطلاقا من سعر التسوية ليوم التداول السابق – 1189.7 دولار لكل ألف متر مكعب.

تحولت الأسعار إلى المجال الإيجابي ونمو وتيرتها بشكل متسارع، بعد تقارير عن انفجار في خط أنابيب الغاز الرئيسي يورنغوي – بوماري – أوجغورود.

هذا الخط يعبر الحدود الروسية- الأوكرانية بالقرب من محطة سودجا في مقاطعة كورسك، وهذه هي نقطة الدخول الوحيدة للغاز الروسي إلى أوكرانيا اليوم للعبور إلى أوروبا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية