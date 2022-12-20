دوريات لمصلحة حماية المستهلك في قرى النبطية وحاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل

“حماية المستهلك” نفذت دوريات تفتيش ضمن نطاق “اتحاد بلديات جبل عامل”

أعلنت “مصلحة حماية المستهلك” في لبنان في بيان لها الثلاثاء أنه “بناء على توجيهات المديرية العامة لوزارة الاقتصاد وتجاوبا مع طلب اتحاد بلديات جبل عامل، نفذ مراقبو مصلحة حماية المستهلك جولة على المؤسسات التجارية ضمن نطاق الاتحاد شملت بلدات الطيبة، القنطرة، حولا وبليدا، على أن تستكمل الجولات في كل بلدات ...