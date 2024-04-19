مراقبو الاقتصاد في النبطية اتلفوا بضاعة غير صالحة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2024 - 15:08

مراقبو الاقتصاد في النبطية اتلفوا بضاعة غير صالحة

منذ 17 mins 19 April، 2024
مراقبو-الإقتصاد-جالوا-في-النبطية-وسطروا-محضر-ضبط-في-حق
لبنان

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في المؤسسات التجارية بجولات تفتيشية في نطاق النبطية وبلدة زبدين حي الميسي وبلدة شويا قضاء حاصبيا، وتم الكشف على المواد والسلع المعروضة على الرفوف في السوبر ماركات للتأكد من تواريخ الصلاحية وحسن التبريد، والكشف على فواتير الشراء وتحليل نسب الأرباح، وقد تم تلف بضاعة كانت محجوزة سابقا بعد الحصول على إشارة النائب العام في النبطية.

ونبه المراقبون أصحاب المحال بـ”ضرورة التزام القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص وإقفال وختم مؤسساتهم إذا لزم الأمر”.

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة