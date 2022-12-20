أبرز عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 20-12-2022

الأخبار

ترحيل العراك الرئاسي إلى العام الجديد

النهار

“دولار الفراغ” تصاعديّ… وجلسة حكوميّة قريباً؟

اللواء

“عيدية الفراغ”: فلتان الدولار والأسعار .. والرقابة صفر!

الديار

عطلة الأعياد تشلّ السياسة… ومُبالغة داخليّة في التعويل على قمّة جوار العراق

الجمهورية

سوق سوداء تلعب بالدولار .. وغرف سوداء تهدّد الاستقرار .. ومكونات الانقسام لا تعبأ

البناء

العلاقات السعودية الإيرانية: اليمن أولوية الرياض… وعودة السفارات بوابة إيران

الأسرار

البناء

– قال سفير دولة أوروبية في بيروت إن حجم ثقة الكتل الكبرى بالتمسك بخياراتها الرئاسية رغم إدراكها بأنها لن توصل إلى انتخاب رئيس دليل على أمرين أولهما غياب أي ضغط خارجي لإنتاج تسوية، والثاني امتلاك تطمينات بعدم وجود قلق من مخاطر الانهيار المالي.

– قال خبير في أسواق الطاقة إن الآلية التي أقرّها الاتحاد الأوروبي لتسعير الغاز وشروط تفعيلها وطريقة عملها تجعلها لاغية وعديمة الوجود لأن الشروط والشروط المضادة التي وضعتها الدول المؤيدة والمعارضة تكفّلت بتعطيل بعضه.

اللواء

– لم تكن زيارة وفد لبناني رسمي الى قمة عربية سوى تسجيل حضور، ولم يسجّل فيها اي تقدُّم على أي صعيد!

– يُنقل عن معنيين تشاؤم إزاء ما يحضّر على صعيد الاستحقاق الرئاسي وما يحيط به

– لم يتوضح بعد مصير الطعن في دائرة المتن، في ضوء شدّ الحبال، حول تداعيات اعلان النتائج الاخيرة للطعون.

الجمهورية

– خفّف مرجع كبير من التدابير المحيطة بمقره إلى درجة أثارت الإستغراب بهدف الردّ على مجموعة تسريبات غير بريئة.

– تؤكّد مرجعية روحية دولية أنّ المسيحيين في لبنان مدعوون إلى مقاربات موضوعية اذا كانوا يحرصون على دور فاعل لهم.

– سيُستعاض عن زيارة رئيس دولة كبرى لمعايدة جنود بلاده في “اليونيفيل” في جنوب لبنان بزيارة لوزير دفاعه في آخر هذا الشهر.

المصدر: صحف