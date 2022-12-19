فرار 26 سجيناً من سجن جب جنين في البقاع الغربي

فر 26 سجيناً صباح اليوم من سجن سراي جب جنين في البقاع الغربي، حيث استنفرت القوى الأمنية وبمساعدة من مخابرات الجيش اللبناني وتم إلقاء القبض على سبعة منهم، فيما استطاع البعض الخروج من دائرة المنطقة المحيطة بالسجن بحسب مصادر أمنية، ولا تزال أعمال البحث والتحري جارية حتى الساعة للقبض على الفارين.

وفي التفاصيل أن”الفارين قاموا بقطع قضبان الحديد في إحدى الزنزانات وخرجوا منها إلى الباحة الخارجية المخصصة لاستراحة المساجين، وأكملوا العمل على نشر عدد من قضبان الحديد في سقف الباحة وفروا إلى خارج السجن”.

التحقيقات الأولية لم تثبت نظرية التواطؤ، بل الأمر في حدود الإهمال، وأيضا لربما ضعف الإمكانات على مستوى الحراسة والرقابة كان له دور أيضا في عملية الفرار.

تجدر الإشارة إلى أن”عددا كبيراً من الفارين متهمون بقضايا متعلقة بالإتجار بالمخدرات والسلاح”.

المصدر: موقع المنار