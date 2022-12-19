الشيخ القطان زار الوزير بيرم: وزارتا العمل والاشغال تعملان لكل الوطن

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان مصطفى بيرم الاثنين رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وقال الشيخ القطان بعد اللقاء “نحن نعتبر وزارة العمل هي وزارة كل لبنان واللبنانيين، كما ان وزير العمل هو لكل اللبنانيين ونتمنى على سائر الوزارات ان تحذو حذو وزارتي العمل والاشغال وان تعمل على مساحة كل الوطن لتكون كل وزارة على مستوى كل اللبنانيي”.

واضاف الشيخ القطان “أحيانا من العدم يستطيع الانسان ان يصنع المستحيل وهذا ما نراه في وزارة العمل ووزارة الاشغال وهذه الوزارات التي تعتبر محسوبة على فريق سياسي لكنها تعمل على مساحة الوطن على الصعد كافة، من اجل تلبية ما امكن من حاجيات اللبنانيين وخدمة المواطنين في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام