اندلاع مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي قرب حاجز قلنديا شمالي القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 18 2022 - 19:00

اندلاع مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي قرب حاجز قلنديا شمالي القدس

منذ 3 ساعة 18 December، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة