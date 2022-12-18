لبنان| الدولار يواصل ارتفاعه متخطياً 44000 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 18 2022 - 11:02

لبنان| الدولار يواصل ارتفاعه متخطياً 44000

منذ 48 mins 18 December، 2022
دولار
لبنان

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الليرة اللبنانية وسجل صباح اليوم 44000- 44100.

 

التعليقات

ذات صلة