احتجاجات في أثينا على سياسة “الناتو” في أوكرانيا

نظمت في العاصمة اليونانية أثينا تظاهرة مناهضة لحلف “الناتو” والفاشية في أوكرانيا، حيث احتشد المشاركون فيها عند النصب التذكاري للجندي السوفيتي الذي حرر أوروبا من النازية.

وأكد المنظمون أن التظاهرة رمزية، وشارك فيها حوالي 50 شخصاً، كلهم ​​ممثلون لحركة البرنامج العالمي المناهض للإمبريالية.

وقال أحد المشاركين في الفعالية “تجري مثل هذه الفعاليات اليوم في 20 دولة في العالم، في 30 مدينة، وينعقد اليوم منتدى البرنامج المناهض للإمبريالية في بلغراد. ووقع عليه أكثر من 20 حزبا يساريا وشيوعيا من أوروبا وأوروبا اللاتينية وآسيا. وعلى حد علمي، يخططون للتوقيع عليه في روسيا”.

وأضاف أن البرنامج يعتزم شن نضال مناهض لإمبريالية الولايات المتحدة وحلف “الناتو”، بالإضافة إلى دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع “هناك إجراءات مختلفة مخطط لها، ولا سيما في اليونان ضد المشاركة في الحرب”.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها “القذائف التي ترسلها اليونان إلى النازيين الأوكرانيين تقتل المدنيين في دونباس”، “لن ندفع ثمن حرب “الناتو” في أوكرانيا”، “السلام والصداقة مع روسيا! أوقفوا العقوبات، لا مشاركة في الحرب ضدها!”،”هزيمة “الناتو” انتصار للبشرية” “إلى متى سنطيع الناتو؟ انسحبوا من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”.

المصدر: روسيا اليوم