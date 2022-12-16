وزير الصحة أطلق المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد الكوليرا وحذر من التراخي

أطلق وزير الصحة العامة في لبنان فراس الأبيض المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد وباء “الكوليرا” مع وصول تسعمائة ألف لقاح إلى لبنان، وذلك في لقاء في وزارة الصحة العامة ضم ممثلين عن الشركاء الدوليين والمحليين وتخلله عرض للمسار التنفيذي والميداني للمرحلة الأولى التي حققت هدفها من خلال تلقيح ثمانين في المئة من الأشخاص المستهدفين ما انعكس احتواء للوباء.

وأكد الأبيض في الكلمة التي ألقاها البدء بالمرحلة الثانية من نشر اللقاح مع وصول تسعمائة ألف لقاح، وذلك وفق الخطة الموضوعة في المناطق التي تم تسجيل عدد مرتفع من الإصابات فيها سواء في الشمال أم بعلبك الهرمل أم البقاع.

وشدد الابيض على “ضرورة عدم التراخي وإهمال الحصول على اللقاح في ظل انخفاض عدد الإصابات”، ولفت الى ان “تحقيق النتائج الممتازة في احتواء الوباء لا يعني أن العمل انتهى، بل يجب التكاتف والتعاون مع الفرق الميدانية لإنهاء المرحلة الثانية من نشر اللقاح وزيادة مستوى الأمان في المجتمع”.

ونوه الابيض “بالقدرة التي أثبتها النظام الصحي بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين على احتواء الوباء، رغم أن هذا النظام منهك بسبب الأزمة التي يشهدها لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام