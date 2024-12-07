الأبيض جال على مسشتفيات الجنوب.. والنائب جشي: الهدف من العدوان كان إضعاف صمود أهلنا

جال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان فراس الأبيض السبت على عدد من مسشتفيات الجنوب بعيد العدوان الصهيوني الغاشم، وتفقد الاضرار التي لحقت بالقطاع الصحي، ومن اهداف الزيارة كانت الاطلاع على احوال الجسم الطبي والتمريضي والاسعافي وشكرهم على الجهود التي بذلوها خلال العدوان.

وبالمناسبة، زار الابيض مستشفى جبل عامل في صور، بحضور عضوي النائبين حسن عزالدين وحسين جشي وطبيب قضاء صور وسام غزال وحشد من الكادر الطبي في المستشفى.

وقد تحدث النائب جشي حيث قال إن “الحرب الصهيونية استهدفت كل لبنان وقطاعاته الصحية وغيرها، والهدف من كل هذا كان اضعاف صمود اهلنا في ارضهم”.

بدوره، شدد النائب عزالدين على ان “مدينة صور ستبقى كما هي وعلى أن هدف العدو من محاصرة المستشفيات جعل كل جريح مشروع شهيد”، وقال “علينا اعادة اعمار ما تهدم بما يليق بصمود اهلنا وننوه بالاحتضان الذي حصل بين الاهل واهلهم بحيث كان النازح ضيفاً بين ناسه ونأمل الاسراع في ازالة الركام وما تهدم وألا تأخذ العملية وقتاً طويلا”.

وتحدث الوزير الأبيض خلال الجولة، شاكرا للقطاعين الصحي والاستشفائي ما قدموه خلال الحرب للأهالي، مشيدا بصمودهم وتضحياتهم، وقال إن “الجولة لشكر الكوادر الطبية والصحية والمستشفيات الحكومية والخاصة على جهودهم والمخاطرة والقيام بواجباتهم حيال السكان إن كان في الجنوب او في البقاع او في بيروت”، وأضاف “اننا نتفقد هذه المؤسسات الصحية والطبية والاستشفائية والاسعافية، وخصوصا التي تم استهدافها من قبل العدو الاسرائيلي، وان هذا القطاع بحاجة إلى دعم ونحن سنعمل على دعم هذا القطاع لاستعادة عافيته لخدمة مجتمعه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام