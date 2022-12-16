بيسكوف: لا خطط لاتصال بين بوتين وماكرون حالياً

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن “جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن حالياً، إجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”. يأتي ذلك في وقت سبق أن أعلن فيه ماكرون نيته “الاتصال بنظيره الروسي عند الانتهاء من تحضير اتفاق سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة من محطة زابوروجيه الكهروذرية، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة عليه”.

من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي”، مضيفاً أن “الكرملين سيصدر بياناً حول نتائج هذه المحادثات”.

المصدر: روسيا اليوم