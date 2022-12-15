بعد حادث اليونيفيل، الحاج وفيق صفا : لعدم إقحام حزب الله في الحادث

سقط قتيل من القوة الايرلندية في اليونيفيل في حادث وقع الليلةَ الماضيةَ في العاقبية خارج منطقة عمليّات اليونيفيل في جنوب لبنان، من جهته دعا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله” لعدم إقحام الحزب في الحادث”.

الرئيسان بري وميقاتي

بدوره ،اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً بقائد قوات اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو وقدمَ فيه التعزية لقيادة اليونيفيل وللكتيبة الإيرلندية قيادةً وضباطاً وافراداً بوفاة أحد جنود القوة الدولية فجر اليوم، متمنياً للجرحى الشفاءَ العاجل.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابدى أسفه للحادث الذي تعرضت له الدورية الايرلندية التابعة لليونفيل مشدداً على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتحاشي تكرارِه مستقبلا.

واعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ادانتَها للحادث مشيرة الى انها تتابع باهتمام كبير مع السلطات اللبنانية المعنية كافةً واليونيفيل التحقيقات التي باشرتها للتمكن من محاسبة المسؤولين عنه.

كما عزّت قيادة الجيش اللبناني بأحد عناصر الوحدة الإيرلندية، وتمنت لرفاقه الثلاثة الجرحى الشفاء العاجل.

وزير الدفاع اللبناني

وتلقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، إتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني عبر فيه عن قلقه من الحادثة.

وقال كوفني إنه “على مدى عقدين من الزمن لم تتعرض الوحدة الإيرلندية لأي إعتداء، وهي تقوم بواجبها لحفظ السلام في المنطقة بكل اندفاع وإخلاص”. وأكد “اهمية توصل التحقيق الى معرفة حقيقة وتفاصيل الحادثة المؤلمة نظرا لانعكاسها على الدور الذي تقوم به الوحدة الإيرلندية في اطار قوات اليونيفيل منذ عقود”.

بدوره قدم سليم التعازي بوفاة الجندي الإيرلندي الى وزير الدفاع والدولة والشعب الإيرلندي وخصوصا الى عائلة الجندي، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد سليم نظيره الايرلندي ان ” تحقيقًا دقيقًا جارٍ في الحادثة لكشف كل ملابساتها”.

الأمين العام للأمم المتحدة

امن جهته شار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك، في بيان، الى أن “الأمين العام يشعر بحزن عميق على وفاة جندي حفظ سلام إيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.

كما وعبر غوتيريس عن “أعمق تعازيه لأسرة جندي حفظ السلام الذي توفي ولشعب وحكومة أيرلندا، متمنيا الشفاء التام والسريع للمصابين”.

ودعا غوتيريس الى “إجراء تحقيق سريع من قبل الجهات المختصة للوقوف على الحقائق المتعلقة بالحادث وضرورة المساءلة”، معربا عن “تقديره العميق لجميع الرجال والنساء العاملين مع اليونيفيل”، وذكر ب”أهمية ضمان سلامتهم وأمنهم وحرية حركة اليونيفيل”.

المصدر: قناة المنار