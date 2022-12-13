الوزير حمية بحث مع طليس في مواضيع تعنى بالنقل والإنماء والطرقات

اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اليوم في الوزارة، مع رئيس اتحادات ونقابات النقل البري، ومسؤول الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة” امل”بسام طليس​، وتم البحث في مواضيع عدة يعنى بها قطاع النقل العام البري ،اضافة الى الانماء والطرقات والاشغال في محافظتي بعلبك- الهرمل والبقاع، وكيفية تعزيز مراكز جرف الثلوج.

واثنى طليس على “عمل الوزير وما يقوم به تجاه المرافق العامة التابعة للوزارة، وكيفية تأمين مستحقات العمال الموسيمين والمستلزمات الضرورية لمراكز جرف الثلوج وتنظيف مجاري الانهر وصيانة الطرقات التي يعتبرها حميه هي من اولويات الوزارة، رغم الإمكانات المالية المحدودة في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان”. منوهاً ب”المبادرات الشخصية التي يقوم بها حميه”.

واضاف: ” تم النقاش في نقاط عدة تهم قطاع النقل العام وتساعد على التخفيف من ازمة النقل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام