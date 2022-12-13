واتسآب| الرسالة تنتهي صلاحيتها بعد قراءتها لمرة واحدة فقط

يقوم تطبيق المراسلة الفوري “واتسآب” حاليا بتطوير ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإرسال رسالة نصية قابلة للقراءة مرة واحدة فقط، لتنتهي صلاحيتها بعد ذلك.

ولا يمكن نسخ هذه الرسالة النصية أو حفظها أو إعادة توجيهها لشخص آخر، كما أنه لا يتمكن الأشخاص من التقاط لقطة شاشة ثابتة “سكرين شوت” لها، وفقا لموقع “وابيتاإنفو”.

وتتشابه الميزة مع ميزة في تطبيق الفيديوهات القصيرة “سناب شات”، والذي يتيح أيضا جعل الرسائل النصية تختفي، بمجرد أن يقرأها المستخدم ويغلق الدردشة.

وتم اكتشاف تطوير ميزة الرسائل القابلة للاطلاع عليها مرة واحدة الجديدة في النسخة التجريبية القادمة من “واتسآب”، التي تحمل رقم “v2.22.25.20” لهواتف “أندرويد”، ومن المتوقع أن يتم طرحها خلال الأشهر المقبلة.

وشارك موقع “وابيتاإنفو” لقطة شاشة ثابتة للميزة الجديدة، والتي تبيّن أنه من الممكن تفعيل ميزة عرض الرسالة مرة واحدة فقط.

وتعد الميزة الجديدة أفضل من ميزة تتواجد حاليا على “واتسآب”، تسمى “الرئاسل الخفية”، والتي تخفي كافة الرسائل المرسلة بعد فترة زمنية محددة، ويكون لدى المستخدمين 3 خيارات مهلة للاختيار من بينها، هي 24 ساعة، و7 أيام، و90 يوما، ومع ذلك، تمنح هذه الميزة الأشخاص ما يكفي من الوقت والخيارات لمشاركة الرسائل من خلال عدة وسائل، هي النسخ وإعادة توجيه والتقاط لقطة شاشة.

المصدر: سبوتنيك