النائب فياض يتحدث للمنار عن اجواء نقاش الكابيتال كونترول – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 13:18
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النائب فياض يتحدث للمنار عن اجواء نقاش الكابيتال كونترول
منذ 56 mins
12 December، 2022
لبنان
واصلت اللجان النيابية المشتركة اجتماعاتها لمناقشة بنود مشروع قانون “الكابيتال كونترول”.
الكابيتال كونترول
النائب فياض
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