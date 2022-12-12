النائب فياض يتحدث للمنار عن اجواء نقاش الكابيتال كونترول – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2022 - 13:18

النائب فياض يتحدث للمنار عن اجواء نقاش الكابيتال كونترول

منذ 56 mins 12 December، 2022
لبنان

واصلت اللجان النيابية المشتركة اجتماعاتها لمناقشة بنود مشروع قانون “الكابيتال كونترول”.

التعليقات

ذات صلة