الوزير الحاج حسن: الصين تدفع باتجاه تنمية اقتصادية كبيرة للدول العربية

رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس الحاج حسن ان “الصين تدفع باتجاه تنمية اقتصادية كبيرة للدول العربية”.

وقال الحاج حسن “لا شك بالنسبة للوجود الصيني في المنطقة، هم موجودون اقتصاديا منذ زمن بعيد، وبالتالي العلاقات الصينية العربية موجودة”، وتابع “لكن اعتقد ان هذه المنطقة تأتي لتؤكد اليوم ان منطق العلاقات الدولية المرنة هو المنطق الأساسي، منطق الانفتاح على الآخر هو الذي يجب أن يسود المرحلة المقبلة، منطق اليوم الوئام الدولي هو الذي يجب ان يكون ركيزة اساسية في منطلق العلاقات الدولية”.

واعتبر الحاج حسن ان “القمة العربية الصينية تقود الى الاستقرار وخصوصا في ظل الصراعات الدولية والقلق على أمن الغذاء والطاقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام