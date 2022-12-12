الوزير الحاج حسن: الصين تدفع باتجاه تنمية اقتصادية كبيرة للدول العربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2022 - 13:18

الوزير الحاج حسن: الصين تدفع باتجاه تنمية اقتصادية كبيرة للدول العربية

منذ 2 ساعة 12 December، 2022
عباس الحاج حسن
لبنان

رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس الحاج حسن ان “الصين تدفع باتجاه تنمية اقتصادية كبيرة للدول العربية”.

وقال الحاج حسن “لا شك بالنسبة للوجود الصيني في المنطقة، هم موجودون اقتصاديا منذ زمن بعيد، وبالتالي العلاقات الصينية العربية موجودة”، وتابع “لكن اعتقد ان هذه المنطقة تأتي لتؤكد اليوم ان منطق العلاقات الدولية المرنة هو المنطق الأساسي، منطق الانفتاح على الآخر هو الذي يجب أن يسود المرحلة المقبلة، منطق اليوم الوئام الدولي هو الذي يجب ان يكون ركيزة اساسية في منطلق العلاقات الدولية”.

واعتبر الحاج حسن ان “القمة العربية الصينية تقود الى الاستقرار وخصوصا في ظل الصراعات الدولية والقلق على أمن الغذاء والطاقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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