عروض صينية رسمية لتعميق التعاون مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2022 - 03:48

عروض صينية رسمية لتعميق التعاون مع لبنان

منذ 3 ساعة 11 December، 2022
لبنان

لقاء بين الرئيس الصيني ورئيس حكومة تصريف الاعمال يكشف اهتماما صينيا متقدما بالتعاون مع لبنان.

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