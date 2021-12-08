العميد مصطفى حمدان استقبل السفير الصيني وتأكيدٌ على دعم الصين للبنان

استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون وعضو الهيئة الدكتور محمد السبليني في مقر المرابطون، سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان مينجيان، رافقه الملحق السياسي ووي لؤون.

وأكد العميد مصطفى حمدان على أهمية الدور الصيني العالمي، في التوازن والاستقرار الدولي، رغم محاولات الإدارة الأميركية بالتهجم المتدرج والمستمر على جمهورية الصين الشعبية، وإنجازاتها الداخلية وعلى الصعيد العلاقات المتبادلة والمتوازنة مع شعوب العالم، مع العلم أن المسار الصيني السلمي في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يستفيد منه أكثرية الدول على امتداد القارات الخمس.

وأشاد حمدان بمقررات الدورة السادسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، مثمناً دور السفارة الصينية وعلى رأسها سعادة السفير، في دعم اللبنانيين في أزمتهم الصعبة الحالية، ودعم الجيش اللبناني، متوجهاً بالشكر إلى الكتيبة الصينية المشاركة مع قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، والتي تقوم بالإضافة إلى مهمتها الأساسية بأعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

بدوره، أكد السفير مينجيان، على أهمية التكافل والتضامن بين جميع اللبنانيين، في هذه المرحلة الصعبة في لبنان، مشدداً على دعم الصين الاقتصادي والاجتماعي والعسكري للدولة اللبنانية، متمنياً أن يتخطى لبنان أزمته الصعبة، وأن يعود إلى ازدهاره وتقدمه.