بالفيديو | عرين الأسود تؤبن شهداءها وتنظم عرضاً عسكرياً في نابلس: واهم من يظن أننا انتهينا

قالت مجموعة عرين الأسود في بيان مساء اليوم إن “ما مسير اليوم إلا جزء بسيط مما لدينا، والله ما أردنا فيه علوا ولا كبرياء إنما أردنا أن نطمئن أبناء شعبنا على عرينهم ونوجه بهذا المسير رسالة لشعب الكيان بأن جيشكم يكذب عليكم ويجركم إلى الهاوية بإذن الله”.

وفي وقت سابق، أكدت مجموعة عرين الأسود جاء ذلك خلال حفل تأبين شهدائها والذي نظمته، الجمعة، في البلدة القديمة بمدينة نابلس بمشاركة العشرات من المسلحين من مقاوميها، أن “من يظن أن العرين قد انتهى فهو واهم”، مؤكدةً على صمود مقاوميها “الذين يغيرون الاستراتيجيات ويفاجئون الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المعارك”.

ونظمت “عرين الأسود” حفل التأبين بعد مرور 40 يوماً على استشهاد قائدها وديع الحوح، وعدد من مقاومي”العرين”، في منطقة باب الساحة، بالبلدة القديمة، تخلله استعراض ومسير عسكري بمشاركة عدد من مقاوميها.

وألقى أحد مقاومي “عرين الأسود” كلمة أكد فيها أن “العرين تنتمي لفلسطين وتؤمن بوحدة الدم والنضال ووحدة البنادق وأن بوصلتها فلسطين والقدس وانتماؤها لله والوطن، وأنها تضم أبناء الفصائل المقاومة جميعا”.

واستذكر المتحدث، القائد العام لـ”عرين الأسود” الشهيد “الحوَح”، وعدداً من شهداء “العرين” ومنهم تامر الكيلاني قائد وحدة الاستشهاديين، وحمدي القيّم مسؤول وحدة التصنيع، وسائد الكوني أحد مقاتلي النخبة، ومحمد حرز الله ومشعل البغدادي وفاروق سلامة أحد قادة كتيبة جنين و”عرين الأسود”.

واستشهد عدد من مقاومي “عرين الأسود”، وعلى رأسهم قائدها “الحوح”، خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت “حوش العطعوط” بالبلدة القديمة، فجر الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتشكلت “عرين الأسود” بداخل البلدة القديمة بنابلس عقب عملية اغتيال محمّد العزيزي وعبد الرحمن صبح في 24 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين قضى عدد من مقاومي المجموعة شهداء، في حين لا تزال قوات الاحتلال تُطارد عددا آخر منهم في محاولة لاعتقالهم أو اغتيالهم.

المصدر: يونيوز + شبكة قدس