الحرس الثوري الايراني يعلن احباط عملية ارهابية في مدينة مشهد

اعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران عبر بيان اعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم “جيش الظلم” (ما يسمى بـ “جيش العدل”) الارهابي، خططت لاغتيال ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) وامام الجمعة بمدينة مشهد المقدسة آية الله السيد أحمد علم الهدى.

وجاء في البيان الصادر اليوم الجمعة ان استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان الرضوية قامت برصد واعتقال عناصر خلية تابعة لتنظيم جيش الظلم الارهابي كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية وزعزعة الأمن في مدينة مشهد المقدسة ومنها مهاجمة مبنى المحافظة واغتيال امام الجمعة بالمدينة.

واضاف: تم ضبط كمية ملحوظة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات من وكر هؤلاء الارهابيين، كما تم تحديد ورصد عناصر آخرين على صلة بهم وداعمين لهم في محافظات أخرى. واوضح البيان انه سيتم الاعلان لاحقا عن معلومات اخرى حول هذه العملية الامنية المعقدة.

المصدر: مواقع