وزير الخارجية السعودي: إيران جزء من المنطقة وسنستمر في مد اليد سعيا إلى علاقة إيجابية تخدم الاستقرار (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2022 - 20:18

وزير الخارجية السعودي: إيران جزء من المنطقة وسنستمر في مد اليد سعيا إلى علاقة إيجابية تخدم الاستقرار (روسيا اليوم)

منذ 35 mins 9 December، 2022
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