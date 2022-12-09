الكرملين يعلق على تبادل السجناء بين موسكو والولايات المتحدة

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه “من الخطأ استنتاج أن تبادل بوت وغراينر هو خطوة لتجاوز الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية”. وفي إفادته الصحفية الجمعة، تابع بيسكوف قائلاً إن “العلاقات بين البلدين ما زالت “في حالة مؤسفة”.

وكانت عملية لتبادل السجناء قد تمت على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادلة فيكتور بوت، المواطن الروسي المدان في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة تجارة الأسلحة، بالمواطنة الأمريكية بريتني غراينر المدانة بتهمة بحيازة المخدرات في روسيا، حيث نفى الجانبان تقديم أي تنازلات إضافية لبعضهما البعض في صفقة تبادل السجناء.

المصدر: روسيا اليوم