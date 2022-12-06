وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن تفكيك عدد من الخلايا التابعة لزمرة خلق الارهابية

وأعلنت العلاقات العامة في وزارة الأمن في بيان لها “تم التعرف على عدد من الخلايا التنفيذية التابعة لزمرة خلق الارهابية وتدميرها من الذين قاموا بأعمال إرهابية والعديد من الهجمات بقذائف الهاون على المراكز الإدارية والعسكرية والسكنية، وإلحاق الأضرار بها”. وأضاف البيان ان الجماعات المذكورة “كانت تسعى لخلق أجواء الخوف وانعدام الأمن، ولكن بجهود قوات الامن نفذت سلسلة من عمليات التنسيق في محافظات طهران وأصفهان وكردستان، وتم اعتقال 10 عناصر”.

وبحسب الوزارة “تمت جميع الأنشطة الإرهابية بتوجيه مباشر من المقر الأوروبي لجماعة المنافقين الإرهابية المتواجدة في ألبانيا وإلى جانب اعتقال عناصر هذه الشبكة، وتم اكتشاف ومصادرة كافة الأسلحة وأدوات العمليات الإرهابية من قذائف هاون وقنابل يدوية ومواد ومعدات لصنع قنابل يدوية وأسلحة خفيفة وزجاجات مولوتوف”.

وأعلنت قوات الأمن خلال البيان “الاستمرار في محاربة الإرهاب حتى تدميره الكامل”.