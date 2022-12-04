رئيس الحكومة العراقية يزور تكريت ويعقد إجتماعات سياسية وأمنية ومع وجهاء العشائر

يزور رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني محافظة صلاح الدين، حيث اطلع على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والأمنية في المحافظة، والتقى في مدينة تكريت، العديد من القادة السياسيين والأمنيين ووجهاء العشائر وناشطين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه مساء اليوم السبت، في مدينة تكريت، جمعاً من شيوخ العشائر وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في محافظة صلاح الدين على أهمية دعم العشيرة للدولة ومؤسساتها.

لقاء رئيس الحكومة العراقية مع عدد من شيوخ العشائر وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين

وأعرب السوداني، خلال كلمة له، عن الاعتزاز بدور العشيرة بوصفها مكوناً اجتماعياً، أسهم في ترسيخ الأمن وصدّ الإرهاب وتعزيز الاستقرار ونبذ المنحرفين والمتورّطين بالجريمة. وبيّن السوداني أهمية دعم العشيرة للدولة ومؤسساتها، واصطفافها إلى جانب إنفاذ القانون، وبسط سلطته من أجل ضمان حقوق المواطنين.

واستمع إلى وجهات نظر الحاضرين في القضايا الخدمية والمعاشية، وشرح عن المشكلات التي يواجهها المواطنون في محافظة صلاح الدين.

مشاهد من اجتماع السوداني بمسؤولي الدوائر الخدميّة والقطاعيّة في صلاح الدين

كما أكد في لقاء مع عدد نن أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، على ضرورة التنسيق العالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد الجهد الحكومي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمشاريع الحيوية في عموم العراق.

وشهد اللقاء استعراض المشاكل التي تعاني منها المحافظة، في الجوانب الخدمية والقطاعية المهمة، وسبل معالجتها، ومناقشة عدد من الملفات التي تحتاج إلى عناية الحكومة.

وشدّد السوداني على “ضرورة دعم الحكومة المحلية في إنجاز ما مطلوب منها وفق متطلبات المنهاج الوزاري، وأن تكون الجهود مشتركة وفعالة من أجل خدمة ابناء محافظة صلاح الدين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في المحافظة”.

مشاهد من لقاء السوداني مع عدد من نواب محافظة صلاح الدين

كما ترأس السوداني في تكريت اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، التي وصلها صباح اليوم في زيارة تفقدية، حيث استمع إلى إيجاز أمني عن سير تنفيذ الخطط الأمنية، وأهم تحديات العمل الأمني والاستخباري في الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية العاملة في المحافظة.

السوداني يترأس اجتماعاً ضم القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين

وشدّد السوداني على أولوية التنسيق الشامل بين القطعات والتشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، بما لا يترك للعابثين بأمن المواطنين، او لفلول الإرهابيين أي منفذ”. وأكد السوداني على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني بشأن التدقيق الأمني للمواطنين من المناطق المحررة بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي”.

مشاهد من لقاء السوداني مع عدد من الناشطين والمتظاهرين في صلاح الدين

وزار السوداني، موقع استشهاد ضحايا جريمة قاعدة سبايكر الجوية، قرب قصور الطاغية المقبور، في مدينة تكريت. وأكد أنّ جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرّة في ملاحقة من تبقّى من المجرمين المدانين، في داخل العراق وخارجه لينالوا جزاءهم العادل.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية