الكرملين: روسيا لن تقبل بأي سقف لسعر النفط

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يقوم بتحليل الوضع المتعلق بتحديد سقف لأسعار النفط، وقد تم اتخاذ بعض الاستعدادات لمواجهة مثل هذا التوجه.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: “نقوم حاليا بتحليل الوضع. طبعا تم التحضير والاستعداد لمواجهة هذا السقف”.

وشدد بيسكوف، على أن روسيا سترفض وضع أية سقوف على أسعار النفط ، وبعد تحليل سريع سيكون هناك قرار بشأن كيفية تنظيم العمل لاحقا.

وقال “لن نقبل بهذا السقف. وأما عن كيفية تنظيم العمل، فسنقوم بتحليل سريع وسنعلن عن ذلك لاحقا”.

في وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

ويدخل قرار مجموعة السبع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد فترة وجيزة من هذا الموعد.

وفي يوم أمس، توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا – عند مستوى 60 دولارا. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار قريبا.

الاتحاد الأوروبي يتوعد السفن الناقلة للنفط الروسي بأعلى من السعر المحدد بالعقوبات

ناقلة نفط روسية

من جانبه حظر الاتحاد الأوروبي على شركاته تأمين الناقلات التي تحمل النفط الروسي المشترى بسعر أعلى من 60 دولارا، على أن يسري الحظر اعتبارا من تاريخ تفريغ الناقلات حمولاتها في البلد المستورد.

وجاء في بيان عن المفوضية الأوروبية اليوم السبت “إذا كانت الناقلة التي ترفع علم دولة لا تدعم قرار مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي تحديد سقف أسعار النفط الروسي وتحمل النفط أو مشتقاته من روسيا بعد شرائه بسعر أعلى من الحد الأقصى المسموح، يحظر على شركات الاتحاد الأوروبي تمويل خدمة هذه الناقلة والتأمين عليها وصيانتها خلال 90 يوما من تاريخ تفريغ حمولتها في البلد المشتري للنفط الذي كانت تحمله، تحت طائلة الغرامات والعقوبات الأوروبية”.

المصدر: وكالة نوفوستي + وكالة تاس