الخط الساخن | المستشفيات الحكومية تنازع.. من ينعش القطاع الطبي؟

اكد مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو في اطلالة له عبر برنامج الخط الساخن ان القطاع الاستشفائي الحكومي مستمر وصامد رغم المشاكل المالية وينبغي تعزيز القطاع العام للحفاظ على الموظفين فيه.



وفي جولة للزميلة ديما جمعة تعرفت على مشكلة واجهها مواطن في المستشفيات الحكومية حيث عرض لتفاصيل ما حصل معه ومع زوجته.



واستمرت جولة الزميلة ديما جمعة لتلتقي بعدد من المرضى امام المستشفيات الحكومية وتحدثوا عن الخلل الحاصل.



واكد د. حلو ان تجديد التعريفات تحتاج إلى مراسيم من مجلس الوزراء وهي لم تقر بعد.. وتساءل كيف يمكن ان تنتظم الامور في هذه العراقيل؟



واكد د. حلو ان جميع مرضى غسيل الكلى لا ينبغي ان يدفعوا اي فروقات مالية تحت طائلة العقوبات للمستشفيات او الاطباء المخالفين.



وفي الختام، اكد الد. جوزيف حلو ان وزارة الصحة تعمل على تأمينه لجميع مرضى السرطان.

