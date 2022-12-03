آيزنكوت يقود التمرد ضد حكومة نتنياهو ويدعو لخروج مليون متظاهر

قال رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي ايزنكوت إنه “لن أقول إن نتنياهو أجهز – أوقتل- المؤسسة الرسمية “الإسرائيلية”، لكنه أضر بها ضرراً قاتلاً”، مطالباً بخروج مليون متظاهر الى الشوارع .

تصريحات عضو الكنيست الصهيوني غادي آيزنكوت جاءت في لقاء مع الصحفي نداف ايال في صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أمس الجمعة، إذ دعا آيزنكوت إلى موجة احتجاج غير مسبوقة ضد الخطوات المخطط لها في الحكومة المقبلة، “إذا لم يتراجع نتنياهو من خطط التقييد الشامل للمحكمة العليا وسلسلة طويلة من التغييرات المثيرة للجدل”.

ووصف إيزنكوت، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” المفاوضات الائتلافية الجارية حالياً ب “الجنون المطلق”، معرباً عن شعوره بالاشمئزاز من “استغلال بن جفير الساخر” لأحداث الخليل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن غادي آيزنكوت “في طريقه إلى المعارضة وذاهب بمزاج حربي”.

وأشار رئيس الأركان السابق إلى أحداث الخليل هذا الأسبوع ونواياه في المعارضة مستقبلاً، “إذا أضرّ نتنياهو بالمصالح القومية لدولة “إسرائيل”، إذا أضر بالديمقراطية “الإسرائيلية”، والتعليم الرسمي، والجيش “الإسرائيلي” باعتباره جيش الشعب، فإن طريقة التعامل معه هي إخراج مليون شخص إلى الشوارع”، بحسب آيزنكوت.

المصدر: فلسطين اليوم