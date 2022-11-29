بالفيديو | لحظة إصابة الشاب رائد النعسان برصاص الاحتلال في الصدر في رام الله

استشهد، مساء الثلاثاء، الشاب رائد النعسان 21 عاماً بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات شهدتها قرية المغير شمال شرق رام الله. ونقل جثمان الشهيد من المستشفى الاستشاري العربي إلى مجمع فلسطين الطبي استعداداً لتشييعه يوم غد الثلاثاء. وفور الإعلان عن استشهاده، وصل مئات الشبان من قرية المغير إلى المستشفى وسط هتافات مطالبة بتصعيد المقاومة.

والشهيد رائد النعسان أسير محرر، وشقيق الأسير مجاهد غازي النعسان المعتقل منذ تاريخ 16/1/2021 والمحكوم بالسجن 30 شهرا. وشقيقه الآخر أسامة معتقل أيضاً في سجون الاحتلال، فيما تعرض شقيقه عيد للاعتداء من قبل المستوطنين في قرية المغير يوليو الماضي.

وكانت قوة من جيش الاحتلال داهمت قرية المغير، وأطلقت الرصاص الحي صوب عدد من الشبان الذين حاولوا التصدي للاقتحام، ما أدى لإصابة النعسان بالرصاص الحي في الصدر.

وباستشهاد النعسان يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، إلى خمسة شهداء، ارتقى أربعة منهم في رام الله، والخامس في الخليل.

وارتقى الليلة الماضية وصباح اليوم ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال، إثر مواجهات أعقبت اقتحام بلدتي كفر عين برام الله وبيت أمّر في الخليل، وهم الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، والشاب مفيد اخليّل.

وأعلن عن استشهاد راني مأمون أبو علي 45 عاما من بلدة بيتونيا قضاء رام الله بعد تنفيذه عملية دهس شرق رام الله أدت لإصابة مجندة من جيش الاحتلال بجروح خطيرة.

وبهم يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري، في الضفة الغربية ومدينة القدس، وقطاع غزة إلى 207 مواطنين، بينهم 5 مسنين و13 فلسطينية، بالإضافة لـ 47 طفلًا، وفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة.

المصدر: مواقع