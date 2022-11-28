بلومبرغ : حقيقة غير سارة للولايات المتحدة بشأن دورها في أوكرانيا

أكدت بلومبرغ أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا غير مفيد لواشنطن، مبينة أن تكاليفه في ازدياد، ولن تكون واشنطن قادرة على إيلاء الاهتمام للمناطق الأخرى، خصوصا مع نفاد مخزونات الذخيرة.

وقال الكاتب هال براندز”بدأ الاعتقاد يسود عند المسؤولين الأمريكيين أن بلادهم قد تلقت بالفعل كل الثمار المُمكنة من الأزمة الأوكرانية”، مشيرا إلى أنه بمرور الوقت، “ستزداد تكلفة إجراء الأعمال القتالية”، وفي هذا الخصوص، “لن تكون واشنطن قادرة على إيلاء الاهتمام اللازم للمناطق الأخرى، وستنتهي مخزونات الذخيرة”.

وكشف الكاتب أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة المطوّلة ستكشف المشاكل المرتبطة بالقاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، مضيفا أن تفاقم الوضع حول تايوان سيزيد من مصلحة إدارة بايدن في إنهاء الأعمال العدائية في أوروبا.

وخلص المراقب، إلى أنه يجب على أوكرانيا أن تُظهر انفتاحها على المفاوضات من أجل إنهاء الصراع للاستمرار في تلقي الدعم من الغرب، وإلا فقد تكون الولايات المتحدة في وضع غير مؤات.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية