الرئيس عون يرد على ميقاتي.. والأخير يرد أيضا

رد المكتبُ الإعلامي لرئيسِ الجمهورية السابق العماد ميشال عون على ما سماهُ التحريفَ في موضوعِ التجنيس، الذي وَرَدَ في الحديثِ التلفزيوني لرئيسِ حكومةِ تصريفِ الأعمال نجيب ميقاتي.

وأوضح المكتب انَ طلباتٍ عدةً للحصولِ على الجنسيةِ تمَ درسُها بدقةٍ وتمَ استبعادُ تلكَ لا تتناسبُ معَ المعاييرِ الموضوعةِ فيما لم يكن من بينِ الطلباتِ المطابقةِ لهذهِ المعاييرِ أسماءُ أشخاصٍ من أصحابِ السمعةِ السيئةِ أو الصادرةِ في حقِهم أحكامٌ قضائيةٌ أو من الملاحقينَ قانونياً.

ولفتَ مكتبُ الرئيس عون إلى أنَ مشروعَ ومرسومَ التجنيسِ أُحيلَ إلى المديريةِ العامةِ للأمنِ العام والمديريةِ العامةِ للأحوال الشخصية للتدقيقِ ولم يُعرض على الرئيس ميقاتي لتوقيع.

ورداً على بيانِ الرئيس عون جددَ الرئيس ميقاتي في بيانٍ له تمسكَه بكلِّ ما اورده في حديثِه التلفزيوني بشأنِ ملف التجنيس.

المصدر: قناة المنار